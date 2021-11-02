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Латвийская железная дорога уволит еще 684 работника до конца года

Государственный железнодорожный оператор "Латвийская железная дорога" (ЛЖД) сообщил агентству занятости о намерении сократить еще 684 работника до конца года, пишет портал RuBaltic.Ru.


Увольнения произойдут с целью сокращения издержек компании. Объем грузоперевозок по железной дороге в Латвии продолжает уменьшаться. Уточняется, что сокращение штата будет проходить поэтапно и с соблюдением всех требований, связанных с трудовым законодательством и обеспечением социальных гарантий.

Увольнения коснутся как административного, так и производственного персонала и будут произведены в Риге и регионах. За последние три года численность штата ЛЖД уменьшилась с более чем 10 тыс. человек до 7 тыс. В августе нынешнего года отмечалось, что компания уволит 700 сотрудников.

Фото: pixabay.com
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