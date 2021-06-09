Латвия присоединилась к европейской системе COVID-сертификатов

рассказали в ведомстве.- пояснили в службе здравоохранения.Ведомство также подчеркивает, что Латвия стала одной из первых стран-участниц ЕС, присоединившихся к системе единого сертификата. Уже к этой системе также присоединились Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Германия, Греция, Литва, Польша и Испания.