Латвия присоединилась к системе европейских цифровых сертификатов вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу здравоохранения республики.
- Латвия успешно присоединилась к европейскому цифровому COVID-сертификату, который позволит осуществлять обмен со странами-членами ЕС информацией, содержащейся в цифровых сертификатах, - рассказали в ведомстве.
- Обмен данными даст жителям Латвии возможность использовать свои цифровые сертификаты при поездках в другие государства ЕС. Сертификат подтверждает, что человек был вакцинирован, у него был лабораторный тест COVID-19 или он переболел коронавирусом, и эту информацию можно проверить в другой стране ЕС с помощью сканирования QR-кода. В то же время присоединение к системе единого в ЕС сертификата позволяет проверять сертификаты граждан ЕС, въезжающих в Латвию, - пояснили в службе здравоохранения.
Ведомство также подчеркивает, что Латвия стала одной из первых стран-участниц ЕС, присоединившихся к системе единого сертификата. Уже к этой системе также присоединились Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Германия, Греция, Литва, Польша и Испания.
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Латвия присоединилась к европейской системе COVID-сертификатов
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