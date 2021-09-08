Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде

- говорится в заявлении.Отмечается, что Генпрокуратура Беларуси в июне 2021 года уведомила компетентное учреждение Латвии, что следствие по делу направлено на установление фактов участия нацистов и их пособников из числа членов Латышских легионов СС в истреблении населения БССР в течение всего периода оккупации республики.В ходатайстве сообщалось, что данные пособники нацизма добровольно вступали в ряды военно-полицейских и военизированных формирований. Они осознавали свои задачи в реализации планов по уничтожению мирных жителей на территориях, оккупированных немецкими войсками, в том числе в БССР, а также в выполнении преступных приказов командования военных и полицейских подразделений фашистской Германии.Латвийскую сторону известили, что в Латвии и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.С ходатайством был передан и список с фамилиями и именами 22 бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса.В Генпрокуратуре рассказали, что вместо содействия в изобличении военных преступников латвийские власти в ответ на просьбу о проведении процессуальных действий в отношении причастных к карательным операциям по истреблению мирного населения БССР латышскими легионерами СС сообщили, что «исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии».Общеизвестно, что представители латвийских государственных органов не скрывают свои связи с нацистскими преступниками.Например, Министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс во время официального визита в Канаду пообщался с членами канадского отделения организации «Ястребы Даугавы» (организована ветеранами Латышского СС), в том числе с легионером Лаймондасом Озолсом., - отметили в Генпрокуратуре.