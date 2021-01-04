Американский тележурналист и ведущий ток-шоу Larry King Live доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Super.ru.
Отмечается, что Кинг госпитализирован в одну из клиник Лос-Анджелеса.
За последние пару месяцев 87-летний журналист попадает в больницу второй раз. В ноябре Кингу потребовалась помощь медиков из-за проблем с кровообращением. В истории болезни Ларри много тяжелых заболеваний, которые журналист преодолел: сердечный приступ, рак легких и простаты.
Фото: zimbio.com
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Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом
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