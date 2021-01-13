Лану Дель Рей обвинили в расизме

Все дело в том, что на днях на своей странице в Instagram Лана Дель Рей представила обложку нового альбома Chemtrails Over the Country Club. Там она запечатлена в окружении девушек, среди которых не оказалось ни одной темнокожей. За такой выбор моделей для постера пользователи сети принялись обвинять исполнительницу в расизме.
В свою очередь Лана поспешила оправдаться и рассказала, что все девушки на фото – ее подруги. Однако подписчики, узнав это, принялись еще больше осуждать 35-летнюю знаменитость.
– Это мои лучшие подруги, раз уж вы спрашиваете. В течение 11 лет своей карьеры я была за инклюзивность, даже не стараясь специально. Мои лучшие друзья – рэперы, я встречалась с рэперами. Прежде чем вы опять скажете что-то про проблему расизма, я не штурмую Капитолий, я буквально меняю мир, делясь своей жизнью, мыслями и любовью 24/7. Уважайте это, – прокомментировала ситуацию певица. Кроме того, Лана уточнила, что трое из ее подруг на фото все же «цветные». По словам певицы, они имеют мексиканские корни.
Фото: instagram.com/lanadelrey