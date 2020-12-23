"Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Lamborghini в России, отзывает 270 авто модели Urus. Конкретно кампания затронет машины, проданные в 2019–2020 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
Причиной отзыва автомобилей стало то, что быстроразъемная муфта топливопровода в отсеке двигателя способна подвергаться воздействию высоких температур, которые превышают конструктивно допустимые значения. В ведомстве отметили, что из-за этого существует риск размягчения материала муфты, что в последующем может стать причиной утечки топлива.
– Если одновременно с утечкой топлива появляются источники воспламенения, возможно возгорание моторного отсека, – отметили в Росстандарте.
В рамках отзывной кампании на транспортные средства будет установлена новая быстроразъемная муфта топливопровода, изготовленная из иного материала. Для автолюбителей, ранее купивших Lamborghini Urus, все работы проведут абсолютно бесплатно.
Фото: lamborghini.com
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Lamborghini отзовет автомобили в России из-за риска возгорания
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