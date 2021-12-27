Лагунова: голосовать за внесение изменений в Конституцию будет наш народ, а не кучка беглых преступников

Таким мнением с корреспондентом sb.by поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Галина Лагунова. По словам депутата, во главе всех новаций проекта Конституции – гражданин Беларуси, его всесторонняя защита и поддержка со стороны государства.

– А предлагаемая роль и место Всебелорусского национального собрания, это и вовсе высший пилотаж демократии и народовластия, – подчеркивает Галина Лагунова. – Оно основано на славянских корнях народного вече. Пусть Беларусь и небольшое государство, но максимальное вовлечение граждан в процесс руководства страной позволит нам нести личную ответственность перед обществом. При этом заложенные в проекте закона понятия суверенитета, территориальной целостности, мира и стабильности – это не просто слова, а четкий алгоритм действий по синхронизации механизмов управления государством. Помните, как в недавней истории мы строили безбедное будущее, ожидая, что наши дети будут жить при коммунизме. Не случилось. Сегодня же мы, советуясь со всем народом, пишем Конституцию и законы для себя. О том, как бы нам хотелось жить на своей земле здесь и сейчас.

По словам Галины Лагуновой, учитывая всенародный энтузиазм поступивших предложений, будущие поколения будут жить лучше, потому что им небезразлично будущее Беларуси. Она также рассказала, что на протяжении последних месяцев в ее адрес регулярно поступают телефонные звонки от жителей избирательного округа с просьбой ознакомиться с проектом Конституции.

– Это говорит о том, что граждане желают сами стать вершителями своей судьбы и принять действенное участие как в создании Конституции, так и в планируемом референдуме, – утверждает депутат. – При этом я с долей уважения относилась к когда-то существовавшей в Беларуси конструктивной оппозиции, которая предлагала свои варианты развития государства, экономики и общества. Но то, что демонстрируют сегодня «беглые», иначе как предательством и не назовешь. Посмотрите к чему они призывают. С одной стороны, они создают поводы для введения коллективным Западом санкций против своих же соотечественников, участвуют в разглашении служебных секретов и конфиденциальной информации о гражданах Беларуси. А с другой стороны, призывают нас к отказу от братских отношений с Россией, выходу из Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, закрытию Белорусской АЭС, отказу от русского языка как государственного... Поэтому никаких аналогий с их программами с точки зрения законотворчества даже быть не может.