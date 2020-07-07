Лаборатория ГКСЭ вошла в тройку лучших в мире

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Лаборатория исследования нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов ГКСЭ принимала участие в исследовании Round Robinсостязались 19 лабораторий из 16 стран мира. Нужно было установить вид двух разливов нефтепродукта, обнаруженного в виде пятен на прибрежной территории Испании. Кроме этого, необходимо было выяснить внешние факторы окружающей среды, которые повлияли на химический состав разлитого нефтепродукта, установить источник загрязнения.Образцами для сравнения стали пробы, которые взяли из моторного отсека судна, замеченного в месте разлива за несколько дней до обнаружения пятен нефтепродуктов. Использовались материалы, взятые на нефтеперерабатывающем заводе, который находится рядом с местом разлива.Отчет белорусских экспертов комиссия оценила на 96 баллов из 100 возможных.отметили в Государственном комитете судебных экспертиз.