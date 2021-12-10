Кыргызстан призывает активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах внутри ЕАЭС

Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое сегодня проходит в режиме видеоконференции.
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В частности, он обратил внимание, что текущий кризис пагубно влияет на экономику всего союза и требует особого внимания. Устойчивой работе экономики, по его мнению, будут способствовать следующие факторы:
– Необходимо совместными усилиями внедрять действенные механизмы поддержки и реализации кооперационных проектов, создавать логистическую инфраструктуру и торговопроводящие системы, которые окажут положительное воздействие на увеличение объемов экспорта товаров и развитие наших экономик в целом.
Такие системы, по мнению президента Кыргызстана, должны сопровождаться современными цифровыми сервисами в области торговли, транспорта, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного регулирования и таможенного контроля.
– При этом одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств –членов союза, продолжает оставаться использование иностранной валюты во взаиморасчетах. В условиях роста внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности наших экономик необходимо активнее использовать в расчетах национальные валюты. В связи с этим комиссии (ЕЭК. – Прим. ред.) необходимо совместно с правительствами наших стран подготовить конкретные предложения по данному вопросу, – заявил Садыр Жапаров.
Лидер Кыргызской Республики также рассказал об основных темах союзной повестки следующего года. По его словам, в 2022 году важно укреплять инвестиционное и кооперационное сотрудничество, развивать транспортные коридоры, расширять торгово-экономические связи с выходом на новые перспективные рынки:
– Необходимо обратить особое внимание на климатическую повестку, внедрение зеленых технологий, реализацию проектов в сфере электронной коммерции, а также начать проработку совместных высокотехнологичных проектов, которые станут символами ЕАЭС.