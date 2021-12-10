Кыргызстан призывает активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах внутри ЕАЭС

Архивное фото

В частности, он обратил внимание, что текущий кризис пагубно влияет на экономику всего союза и требует особого внимания. Устойчивой работе экономики, по его мнению, будут способствовать следующие факторы:Такие системы, по мнению президента Кыргызстана, должны сопровождаться современными цифровыми сервисами в области торговли, транспорта, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного регулирования и таможенного контроля.заявил Садыр Жапаров.Лидер Кыргызской Республики также рассказал об основных темах союзной повестки следующего года. По его словам, в 2022 году важно укреплять инвестиционное и кооперационное сотрудничество, развивать транспортные коридоры, расширять торгово-экономические связи с выходом на новые перспективные рынки: