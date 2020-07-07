Купаловский театр проводит первый музейно-театральный онлайн-фестиваль

Фестиваль "Паўлінка на Купалле" проходит в эти дни на онлайн-площадках Купаловского театра – официальном сайте и YouTube-канале. Форум посвящен дню рождения белорусского песняра Янки Купалы (7 июля), который совпадает с праздником Купалье. Трансляции онлайн-фестиваля доступны для зрителей во всем мире.

На отдельной странице сайта и YouTube-канале Купаловского театра представлены эпизоды тематических блоков, среди них "Прывiтальны", "Папараць кветка", "Паўлінка", "Свята". Открыв эти страницы, зрители смогут наблюдать за экскурсией по театру, послушать выступление оркестра, виртуально посетить музеи Янки Купалы в Вязынке и в Минске, научиться плести венки и даже станцевать лявониху. Главным символом мероприятия стала легендарная Павлинка. Образ героини с участием артисток Купаловского – Зои Белохвостик, Юлии Шпилевской, Катерины Алейниковой и Марты Голубевой – проходит через все тематические блоки фестиваля.

Особый бонус для посетителей онлайн-площадок театра – выступление легендарного ансамбля "Песняры".

Форум продлится до 12 июля (до 21:00) 2020 года. Все подробности можно найти на сайте Купаловского театра.