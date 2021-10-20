Кунцевич: важно, чтобы материалы о пандемии были правдивыми и отображали реальную ситуацию

Таким мнением поделился первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич во время вебинара "СМИ против COVID-19". Напомним, семинар для представителей медиа из всех регионов страны организовало Министерство информации совместно с Минздравом.
– Пандемия коронавируса – это, пожалуй, первый случай, когда проблемы, связанные с распространением вируса, освещаются всеми мировыми медиа в режиме онлайн. Беларусь не исключение. Эти материалы всегда вызывали и вызывают у аудитории живой интерес. Важно, чтобы они были правдивыми, отображали реальную ситуацию, – сказал Андрей Кунцевич.
Он отметил, что во время пандемии появилось множество так называемых фейкометов, которые набирали и продолжают набирать бонусы за счет того, что сеют панику среди людей, специализируясь на шоковой сенсации.
– А плохие новости, как вы знаете, продаются лучше и быстрее. Научный факт: один панически заряженный человек способен вовлечь в панику около 30–40 человек. Задача СМИ сегодня, на мой взгляд, – компетентно, оперативно освещать эту тему, не позволять разного рода фейкометам завладеть вниманием аудитории, посеять в обществе хаос и панику. К тому же, как мы видим, тема коронавируса определенными "доброжелателями" в Беларуси активно используется в политических целях, о чем вчера предметно говорилось на большом совещании у Главы государства.
Фото: архив БЕЛТА