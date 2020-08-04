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  2. Кунцевич: именно молодежь должна двигать нашу страну вперед, делать ее более конкурентоспособной и успешной

Кунцевич: именно молодежь должна двигать нашу страну вперед, делать ее более конкурентоспособной и успешной

Такое мнение высказал заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию:

– Послание Главы государства в этом году проходило в особых условиях, и дело не только в электоральной кампании. К Беларуси в последнее время действительно приковано пристальное внимание всего мира: здесь и особый путь страны в борьбе с пандемией, и серьезные геополитические расклады текущего момента. А поэтому неудивительно, что одной из ключевых тем Послания стала внешняя политика. Ведь для того чтобы объективно и без эмоций разобраться с тем, что сегодня происходит в Беларуси, необходимо понимать, что происходит вокруг нас. Взвешенная оценка и видение Президентом ситуации в мире дали четкое понимание того, что в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса, где каждый будет сам за себя, наша страна может рассчитывать только на свои силы, свой потенциал, своих людей. В таких условиях роль сильного государства и сильной власти является определяющим фактором в сохранении мира и порядка в обществе.

Обращает на себя внимание, что один из самых продолжительных блоков Послания посвящен молодежной политике. Именно молодежь, как отметил Глава государства, должна двигать нашу страну вперед, делать ее более конкурентоспособной и успешной. Считаю это важным посылом, который должен подвигнуть всех нас на объективный и предметный разбор этой темы.

Пришло время внимательно посмотреть на застарелые проблемы в работе с молодежью, активнее вовлекать ее в процесс государственного строительства. Молодые люди должны чувствовать свою востребованность и сопричастность к жизни страны. Обратная ситуация порождает отторжение и скептицизм. Новое поколение требует новых подходов. Президент слышит молодежь, и нет сомнений в том, что именно молодежная политика станет одной из стержневых тем следующего пятилетия.

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