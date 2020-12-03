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Кунцевич: 2020 год для белорусского инфополя выдался особенно напряженным

2020 год для белорусского инфополя выдался особенно напряженным. Такое мнение во время круглого стола на тему "Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования" в Палате представителей высказал заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.


– С моей точки зрения, наш сегодняшний разговор должен строиться вокруг выполнения главной задачи  – обеспечение информационной безопасности нашего государства и защита его информационного суверенитета. Еще в марте прошлого года Президент обращал внимание соответствующих структур на то, что обеспечение информационной безопасности должно опираться на разумно выстроенную правовую систему и единое понимание стратегических целей и общих задач, направленных на защиту конституционных основ нашего государства. Решение этой задачи, я полагаю, лежит в плоскости дальнейшего развития и укрепления системы национальных СМИ и своевременной корректировки нормативно-правовой базы в соответствии с актуальными вызовами и угрозами, – сказал Андрей Кунцевич.

По его словам, для всех очевидно, что основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле:


– Нам не впервой сталкиваться с откровенной провокаторской деятельностью представителей ряда оппозиционных и зарубежных медиа. Но 2020 год для нашего инфополя выдался особенно напряженным. В погоне за сенсациями отдельные СМИ, которые уместнее называть средствами массовой манипуляции, а не информации, недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер.

Заместитель Главы Администрации Президента подчеркнул, что события 2020 года показали, насколько важно иметь не только актуальную законодательную базу, но и нарабатывать соответствующую практику ее применения:


– К сожалению, и это нужно откровенно признать, на определенном этапе мы сталкивались с неразворотливостью, некомпетентностью и пассивностью в отстаивании государственных интересов со стороны отдельных ведомств. Зачастую Министерству информации приходилось сражаться в одиночку. Более того, у Администрации Президента по-прежнему нет уверенности в том, что мы полностью выстроили этот процесс. Еще раз подчеркну, что в ситуации, когда есть угроза информационной безопасности страны, все без исключения государственные органы обязаны принимать меры к ее защите. При этом по-прежнему считаю недопустимым оставлять без внимания факты, когда под знаменами "свободы слова и демократии" искусственно нагнетается напряженность в обществе, идет целенаправленное натравливание одних белорусов на других. 

Андрей Кунцевич также затронул тему интернет-сообществ:

– С моей точки зрения, нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации. Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях.


Заместитель Главы Администрации Президента привел в пример некоторые цифры:

– Мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. К примеру, более тысячи Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тысяч сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права.

Андрей Кунцевич добавил:

– Что мы можем сегодня этому противопоставить, в том числе на законодательном уровне? Как в принципе нужно выстраивать работу в этом направлении? Какое место в ней должны занять государственные институты, медиасообщества и парламентарии? Эти и другие вопросы, я полагаю, сегодня чрезвычайно важны. Буду рад, если наша встреча позволит хоть немного продвинуться в поиске нужных ответов на них.

Алина ДАНИЛОВИЧ
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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