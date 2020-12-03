Кунцевич: 2020 год для белорусского инфополя выдался особенно напряженным

– сказал Андрей Кунцевич.По его словам, для всех очевидно, что основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле:Заместитель Главы Администрации Президента подчеркнул, что события 2020 года показали, насколько важно иметь не только актуальную законодательную базу, но и нарабатывать соответствующую практику ее применения:Андрей Кунцевич также затронул тему интернет-сообществ:Заместитель Главы Администрации Президента привел в пример некоторые цифры:Андрей Кунцевич добавил:Алина ДАНИЛОВИЧ