Кухарев: все строительные нормы должны быть приняты до конца текущего года

Утвержденный график разработки строительных норм и правил должен неукоснительно соблюдаться, подчеркнул вице-премьер Владимир Кухарев на заседании межведомственного совета по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства. Он еще раз напомнил, что все строительные нормы необходимо принять до конца текущего года.Как сообщалось, сейчас в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно Указу Президента от 5 июня 2019 года № 217, в стране вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы (СН), которые включают требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения; строительные правила (СП), обеспечивающие способы достижения строительных норм., — проинформировали в Минстройархитектуры.Начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей пояснила, что строительные нормы и правила позволят повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном соблюдении норм безопасности. Новые документы «развяжут руки» проектировщикам, позволят выбирать различные инновационные материалы и способы их применения, самое главное — чтобы они отвечали всем параметрам безопасности.Строительные нормы и правила полностью соответствуют европейским подходам и стандартам. Действующие в настоящее время технические нормативные правовые акты иных госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие строительных норм и правил.На заседании межведомственного совета согласованы строительные правила «Монтаж наружных газопроводов» и «Дорожные одежды жесткого и полужесткого типа автомобильных дорог», строительные нормы «Обеспечение технической защищенности зданий и сооружений».Минстройархитектуры утвердило 32 строительные нормы и 1 строительное правило. Документы касаются вопросов безопасности возведения жилых и общественных зданий, в том числе в части проектирования строительных конструкций и воздействия на них. Приняты нормативы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, устройству кровель, проектированию трамвайных и троллейбусных линий, а также станций технического обслуживания, складов нефти и нефтепродуктов.В текущем году планируется утвердить еще порядка 40 технических нормативных правовых актов.