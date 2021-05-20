По итогам прошедшего сегодня во Дворце Независимости совещания по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказал журналистам о том, как будет совершенствоваться система местного самоуправления в столице. Эту тему сегодня среди прочих затронул Глава государства:
– Мы видим, что та, касающаяся вопросов местного самоуправления система, которая сегодня действует в Минске, требует оптимизации. Мы проработали эти вопросы, доложили Главе государства и с учетом доклада дальше продолжим доработку этих предложений. Для того чтобы у нас получился нормативный документ, который позволил бы выстроить систему работы с населением на местах. Мы видим, что районные администрации по своему составу небольшие, а население некоторых районов довольно большое. Во Фрунзенском проживает 470 тысяч человек, в Московском – 320 тысяч. Естественно, есть определенные вопросы, чтобы дойти до проблемы каждого конкретного человека.
Столичные власти хотят максимально вовлечь в вопросы управления территориями местных жителей:
– Для того, чтобы они вносили конкретные предложения, а самое главное – чтобы мы могли обсуждать с ними эти предложения и оперативно их решать. Предполагается создание групп, куда будут входить представители общественности, организаций, предприятий, органов местного самоуправления, чтобы они совместно работали на постоянной основе с населением и решали вопросы, которые являются насущными для большинства людей и возникают по месту проживания.
Фото: БЕЛТА
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Кухарев рассказал, как будет совершенствоваться система местного самоуправления в столице
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