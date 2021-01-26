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  2. Кухарев поручил досконально разобраться в причинах аварии на теплосетях в Московском районе

Кухарев поручил досконально разобраться в причинах аварии на теплосетях в Московском районе

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании в мэрии потребовал разобраться в причинах аварии на тепловых сетях, которая произошла на минувшей неделе в Московском районе. Также мэр Минска поставил ряд других актуальных задач. Об этом пишет Telegram-канал «Минск. Официально».


Глава Минска поручил провести экспертизу состояния теплосетей, а также качества материалов, применяемых в ходе ремонтных работ при устранении поломок.

На совещании он также поставил несколько актуальных задач. Администрациям районов города и управлению жилищной политики поручено не снижать взятые в прошлом году темпы по направлению многодетных семей на строительство жилья.  Квартирный вопрос этой категории граждан и в первую очередь тех, кто стоит в очереди на жилье больше года, необходимо решить в 2021 году. 

Обсудили и возведение жилья в Смолевичах. В этом году там запланированы масштабные работы: строительство жилья, детского сада, поликлиники. Профильные службы должны обеспечить строительство данных объектов в установленные сроки. 

Особое внимание Владимир Кухарев обратил на проведение в столице капремонта жилья. В этом году предстоит ввести в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров обновленной площади. Здесь нужен комплексный подход: обновление не отдельных домов, а целых кварталов. Вместе с запланированными ремонтными работами необходимо проводить и благоустройство дворовых территорий, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Службам ЖКХ Владимир Кухарев поставил задачу обеспечить размещение контейнерных площадок на въездах-выездах со дворов, чтобы спецтехника могла беспрепятственно доехать и своевременно вывезти отходы.

Обсудили и работу третье линии столичного метро. Службам поручено представить четкий график строительных работ 3-й линии метрополитена на предстоящий год и обеспечить выполнение поставленных задач в установленные сроки.

Владимир Кухарев остановился и на эпидемиологической ситуации. В Минске снижается показатель заболеваемости COVID-19. Некоторые из временно предназначенных под прием пациентов с коронавирусом столичных клиник возвращаются к привычному ритму работы. Он поставил задачу обеспечить все виды медпомощи в прежнем объеме для жителей столицы. 

Рассмотрели принимаемые в городе меры по предупреждению несчастных случаев на воде. ОСВОД, другим заинтересованным службам и организациям поручено повысить эффективность профилактической работы с гражданами, прежде всего школьниками и любителями зимней рыбалки.

Фото: БЕЛТА
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