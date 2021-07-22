Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь – Генпрокуратура

Кудину инкриминируется сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия.В прокуратуре пояснили, что правовой основой для сотрудничества в сфере экстрадиции является Конвенция государств – участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, участниками которой являются Беларусь и Россия.Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным.К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь. Уголовное дело в отношении него находится в производстве суда Молодечненского района.