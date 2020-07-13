Кудасов: я готов к ответственности, если суд сочтет необходимым изолировать меня от общества

«Я оставил себе 10 тысяч долларов, а 20 тысяч передал Касперовичу и Подгорному. Взятка это или нет, решать суду», – сказал в последнем слове в суде фигурант «дела банкиров» Игорь Кудасов.





До задержания он возглавлял Главное управление платежной системы и цифровых технологий Национального банка, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов. Напомним, на прошлой неделе было завершено судебное следствие по делу о многочисленных фактах взяточничества при поставках в Беларусь телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения.

Теперь обвиняемые обратились к суду с последним словом. В своем выступлении Игорь Кудасов сказал, что раскаивается:

– Я никогда не отказывался от дачи показаний. Это для того, чтобы произошедшие 13 лет назад события были установлены как можно более достоверно. Мною написана явка с повинной с изложением фактов по совершенному преступлению. Я оставил себе 10 тысяч долларов США, а 20 тысяч долларов передал Касперовичу и Подгорному. Взятка это или нет, решать суду.

Иных, говорит, незаконных действий он не совершал и не будет совершать. Кудасов также сказал, что готов к ответственности, если суд сочтет необходимым изолировать его от общества для перевоспитания и исправления:

– Как человек с большой социальной ответственностью, я хочу вернуться в семью, чтобы помогать жене, отцу, детям и внукам. Как скоро это произойдет, решать высокому суду. Я приму любое ваше решение и надеюсь, что оно будет справедливым.

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