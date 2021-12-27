Кто сидел рядом с Лукашенко на Главной елке страны во Дворце Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил новогодний благотворительный праздник во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети", сообщает БЕЛТА.
На Главной елке страны рядом с Главой государства разместились родственники Героев Беларуси – погибших при исполнении воинского долга летчиков: сын Андрея Ничипорчика Алексей и сестра Никиты Куконенко Маша. На праздник также приглашена семья погибшего при исполнении служебного долга сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.
Как сообщалось, в Беларуси с 14 декабря по 14 января проходит благотворительная акция "Наши дети". В эти дни высшие должностные лица страны, руководители республиканских органов государственного управления и государственных организаций, концернов, банков, общественных объединений посещают детские интернаты, больницы, многодетные семьи, детские дома семейного типа.
Основным событием акции по традиции является Главная елка страны – благотворительный новогодний праздник с участием Президента и показом новогоднего представления. Программа праздника в этом году предусматривает красочное сказочное музыкально-сценическое шоу "Волшебная сила" в исполнении лучших творческих коллективов Беларуси, культурную программу и подарки от Главы государства.
Во Дворец Республики приглашены более 2,3 тыс. ребят в возрасте 8–14 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники интернатов, дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники кадетских училищ, дети из семей военнослужащих, дети, которые пострадали от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, учащиеся, которые добились высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и общественной работе.
Выступая на празднике, Александр Лукашенко признался, что для него как Президента присутствовать на этом празднике – это тоже своего рода подарок. "Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства – в мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам, – заявил он. – Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране".
Фото: БЕЛТА