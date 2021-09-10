Ксения Бородина назвала самую распространенную причину разводов

Известная российская телеведущая Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым изменила отношение браку. На своей странице в Instagram она опубликовала новый пост, в подписи к которому порассуждала, почему сегодня распадаются семьи. 38-летняя звезда уверена, что несчастливые отношения нужно заканчивать и отправляться на поиски нового счастья.
Знаменитость сделала вывод, что не нужно пытаться спасать несчастливый брак.
"Сейчас какое-то невероятное количество разводов. Я всегда была за семью, поэтому мне, как и вам, это дико, и очень жаль, что так происходит. Мне кажется, так происходит, потому что женщины перестали терпеть! Измены, предательства, рукоприкладство, алкоголизм, наркотики – что еще может быть причиной?" – задалась вопросом она.
Но при этом Бородина высказала уважение тем парам, которые "сумели пройти ад и сохранить семью".
"Если тяжело и невыносимо, лучше попытаться построить новое счастье. Дети – это святое, но моральное состояние родителей важнее. Ни один ребенок не скажет спасибо за скандалы и предательства, что терпели ради них", – закончила свою мысль она.
Напомним, со своим вторым супругом Курбаном Омаровым звезда проекта "Дом-2" состояла в браке шесть лет. Ксения Бородина так и не назвала причину расставания, но некоторые считают, что их семья распалась из-за неверности Курбана.
Фото: instagram.com/borodylia