Крытый теннисный манеж сегодня торжественно открыли в Солигорске

Роскошный подарок жителям Солигорска – любителям тенниса и активного образа жизни – подготовило ОАО «Беларуськалий», силами которого за последние годы построены десятки спортивных объектов (на базе отдыха ДОЛ «Дубрава», в санатории «Березка», в гостинице «Алеся», в городском сквере «Семьи. Любви. Верности», в спортивном комплексе «Шахтер»).
Сегодня же длинный список пополнился еще одним: на спортивном комплексе «Шахтер» появился крытый теннисный манеж. Новый объект вмещает три современных корта, один из которых с трибунами для зрителей предназначен для соревнований. Два других – для любительских занятий теннисом и тренировок. Теннисный манеж соответствует всем требованиям для проведения республиканских турниров.
С этим событием и грядущим праздником гостей торжества тепло поздравил генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый:
– В прошлом году нашему стадиону «Шахтер исполнилось 55 лет. За это время он преобразился до неузнаваемости: появились новые футбольные поля, теннисный корт. Это уникальное спортивное сооружение для города и района. Наши спортсмены такой подарок заслужили. Уверен, что с ним они улучшат свои результаты на республиканском и мировом уровнях. И наши маленькие звездочки тенниса будут достойно представлять свою страну на мировой арене. Еще хотелось бы отметить социальную направленность объекта, ведь у нас много талантливых деток, которые по тем или иным причинам не могут позволить себе заниматься любимым видом спорта. Поэтому мы сформируем бесплатные детские группы, которые смогут в достойных условиях оттачивать мастерство игры. С радостью приглашаю всех на наши корты!
К поздравлению присоединился председатель Минского областного отделения Республиканского общественного объединения Белорусской теннисной федерации Анатолий Шпилевский:
– Сегодня мы стали свидетелями уникального события. Благодаря усилиям команды «Беларуськалия» на территории Минской области построен манеж, аналогов которому нет. Это значимый подарок для всех жителей области. Уверен, что теннису в Солигорске и Минской области будет дан новый мощный толчок. И еще уверен, что в ближайшие годы Солигорская школа вырастит новых звезд белорусского тенниса.
От имени Белорусской теннисной федерации Анатолий Шпилевский вручил подарочный сертификат на приобретение теннисного инвентаря директору спортивной школы олимпийского резерва ОАО «Беларуськалий» Татьяне Переясловой.
Эмоции в этот день больше всего переполняли юных спортсменов. Своими поделились сестры – 11-летняя Амелия и 7-летняя Симона Ковалевы, победительницы республиканских и областных турниров. Амелия занимается теннисом 6 лет:
– Корт уже оценили. Круто! Других слов не могу найти. Теперь с еще большей радостью буду ходить на тренировки. Еще не знаю, свяжу ли свою жизнь с профессиональным спортом. Мне нравится играть в теннис, участвовать в соревнованиях, побеждать. Не исключаю, что когда-нибудь стану тренером.
После торжественной части гостей пригласили на Детский рождественский фестиваль Belaruskali Baby Cup, где они стали зрителями турнира воспитанников школы тенниса г. Солигорска, которой руководят тренеры Сергей и Ольга Комса. Ребята остались в восторге от игры на новом корте, а первый символический удар ракеткой сделал генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, дав старт соревнованию.
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Крытый теннисный манеж сегодня торжественно открыли в Солигорске
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ