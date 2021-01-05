Крытый теннисный манеж сегодня торжественно открыли в Солигорске

Сегодня же длинный список пополнился еще одним: на спортивном комплексе «Шахтер» появился крытый теннисный манеж. Новый объект вмещает три современных корта, один из которых с трибунами для зрителей предназначен для соревнований. Два других – для любительских занятий теннисом и тренировок. Теннисный манеж соответствует всем требованиям для проведения республиканских турниров.С этим событием и грядущим праздником гостей торжества тепло поздравилК поздравлению присоединилсяОт имени Белорусской теннисной федерации Анатолий Шпилевский вручил подарочный сертификат на приобретение теннисного инвентаря директору спортивной школы олимпийского резерва ОАО «Беларуськалий» Татьяне Переясловой.Эмоции в этот день больше всего переполняли юных спортсменов. Своими поделились сестры – 11-летняя Амелия и 7-летняя Симона Ковалевы, победительницы республиканских и областных турниров. Амелия занимается теннисом 6 лет:После торжественной части гостей пригласили на Детский рождественский фестиваль Belaruskali Baby Cup, где они стали зрителями турнира воспитанников школы тенниса г. Солигорска, которой руководят тренеры Сергей и Ольга Комса. Ребята остались в восторге от игры на новом корте, а первый символический удар ракеткой сделал генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, дав старт соревнованию.