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  2. Крушение самолета в Индонезии: эксперты извлекли данные из «черного ящика»

Крушение самолета в Индонезии: эксперты извлекли данные из «черного ящика»

Эксперты успешно извлекли данные из «черного ящика» упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает РИА Новости.


В комитете по безопасности страны заявили, что все 330 параметров самописца сохранились в хорошем состоянии.

Пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air 9 января потерпел крушение вблизи Джакарты. По данным авиаперевозчика, на борту находились 62 человека. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Точная причина случившегося неизвестна, среди возможных – неблагоприятные погодные условия, ошибка пилота и сбой техники.
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Фото: РЕЙТЕР
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