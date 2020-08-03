Крупко: аграрная отрасль была и остается приоритетной для нашей страны

В ОАО «Новополесский» холдинга «Беларускалий-Агро» с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, помощника Президента – инспектора по Минской области Игоря Евсеева, а также руководства Солигорского райисполкома и организаций района состоялась торжественная закладка камня по случаю начала реконструкции молочно-товарного комплекса на 2400 голов. Второе радостное событие – вручение ключей от квартир новоселам в агрогородке Величковичи, где построен дом для работников холдинга.

Иван Крупко отметил, что аграрная отрасль была и остается приоритетной для нашей страны:

– Глава государства уделяет сельскому хозяйству большое внимание и поддерживает все проекты, которые дают большой эффект. Все поставленные задачи выполняются, продовольственная безопасность обеспечена. Мы поставляем свою продукцию в 104 страны. Объем сельхозпродукции увеличился в два раза, товарные рынки – в три раза, а экспорт продовольствия – в 12 раз. Чтобы и далее успешно конкурировать на внешних рынках, достойные сельскохозяйственные предприятия просто необходимы. Вот почему в стране осуществляется большая программа по строительству молочно-товарных комплексов, реконструкции молокозаводов и строительству новых. Строительство молочно-товарного комплекса в ОАО «Новополесский» дает нам возможность уверенно смотреть в будущее.

Реализация масштабного проекта по реконструкции продлится 11 месяцев. На МТК установят новейшее оборудование, благодаря чему вырастут надои и улучшатся условия труда животноводов. К слову, благодаря продуманной политике холдинга «Беларускалий-Агро», в который входит и ОАО «Новополесский», за последние четыре года значительно выросло производство молока. К 2022 году планируется, что все оно будет производиться сортом экстра и до 200 тонн в сутки.

Сельскому хозяйству необходимы новые производства и квалифицированные кадры. Привлечь людей на село помогут достойные условия жизни. Новый дом на 24 квартиры в агрогородке Величковичи, построенный по заказу ООО «Беларускалий-Агро» – управляющая компания холдинга «Беларускалий-Агро», поможет решить кадровую проблему предприятий. Жилье новоселы получили с полной отделкой, с благоустроенной придомовой территорией. Здесь и детская площадка с безопасным покрытием, и парковки.