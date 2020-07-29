Крупки приняли эстафету областной акции «Моя Родина! Моя Беларусь!»

По Минщине продолжает путешествовать общественно-культурная областная акция «Моя Родина! Моя Беларусь!». Старт празднику, посвященному трилогии Года малой родины, был дан в городском поселке Ивенец на Воложинщине. Концерты уже прошли в Старобине Солигорского района, Любани и Старых Дорогах. Сегодня акцию встретили Крупки. Как обычно хлебосольно, душевно и радушно. В городском парке для жителей района выступили заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, звезды эстрады Жанет, коллектив «PROвокация» и арт-группа «Беларусы». Тепло встречали и артистов Крупского районного центра культуры.

Городской парк ожил. Несмотря на будний день, на праздник собралось много зрителей – приходили целыми семьями. Для детишек много развлечений – аттракционы, подвижные игры. Для взрослых – художественные выставки. Красота малой родины – на полотнах местных авторов из фонда Художественной галереи имени Бориса Аракчеева Крупского историко-краеведческого музея. Научный сотрудник галереи Христина Жукова рассказывает:

-- На картинах можно узнать известные крупчанам места – набережную реки Бобр, пейзажи городского парка. Все это написали уроженцы нашего района. По соседству – авторская выставка работ фотохудожника Екатерины Кузнецовой «Счастливое детство». Наша земля богата талантами и известными земляками.

И это действительно так. К слову, в районе, который находится на границе трех областей, родился космонавт Владимир Коваленок. Крупки подарили белорусских писателей и поэтов Михася Калачинского, Василия Зуенка, Василия Макаревича.

Город очень нравится заслуженной артистке Беларуси Алене Ланской. До начала концерта исполнительница прогуливалась по набережной:

-- Люблю бывать с концертами в регионах, отдаленных уголках нашей страны. Это всегда тепло, душевно. Подкупает, что люди такие, какие есть – без масок. Это поняла еще в детстве, когда родители купили домик в деревне Могилевского района. Там проводила все лето, дружила с местными ребятами. Когда приходила пора садить картошку, собиралось много родственников. В небольшом доме помещалось и по пятнадцать человек. Очень прониклась любовью к деревне, ее укладу, сельчанам.

Тем временем на открытой сцене градус настроения многочисленным посетителям перед началом акции повышали местные артисты и коллективы. К примеру, тепло встретили земляков Валерию Малашкевич, Юрия Евсевицкого, Ксению Минееву, Евгения Лучина. Центральной темой концерта стала любовь к малой родине, гордость за ее достижения, трудовые и личные успехи друзей, соседей. Она читалась в выступлениях всех участников большого концерта. Такими чувствами, эмоциями делились и наши именитые артисты. Приветствуя зрителей, певица Жанет отметила:

– Приезжаю как к себе домой. Какой это красивый город! Я надеюсь, у нас будет больше возможностей собираться как одна большая семья.

Посмотреть на звезд белорусской эстрады пришла уроженка Худовцов Екатерина с детьми Ирой и Артемом. Семья призналась, что подобные концерты проходят в районе не так часто, но всегда с аншлагом:

-- Любим бывать с ребятами на подобных праздниках. Для нас это событие. Семейные вылазки по городу устраиваем часто. Гуляем в парке, на детской площадке, которая появилась в Крупках недавно. Наш райцентр – тихое, спокойное место. Ни за что его не променяю на крупный город. Здесь есть все, что нужно для счастливой жизни – школы, детский сад, магазины. Есть возможность обзавестись собственным жильем. Около десяти лет переехали сюда из деревни, рады, что построили квартиру.

Поддержать исполнителей пришел и коллектив сельхозпредприятия ОАО «Кленовичи»: молодые специалисты – ветврачи и ветфельдшеры Максим Козлов, Жанна Панфилович, Настя Никипоронок. Ребята после учебы в вузах и колледжах вернулись по распределению на родину. Говорят, другого места для жизни не представляют.

Грандиозные выступления любимых артистов продолжатся. В Заславле и Березино, Столбцах и Снове Несвижского района, Смолевичах и Логойске, Копыле и червенских Смиловичах, Мяделе и Радошковичах в Молодечненском районе… Круг концертов замкнется 8 августа в Ракове -- на той же земле, которая и дала начало областной акции. А мы будем следить за развитием событий.