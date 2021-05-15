Врач-оториноларинголог Анна Колесникова в интервью «Пятому каналу» рассказала, на какие серьезные болезни указывает кровотечение из носа.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, в медицине выделяют несколько причин носовых кровотечений: местные и системные. К первым относят любые воспалительные явления полости носа, такие как синусит или аллергический ринит.
– Кроме этого, дистрофические изменения полости носа: атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. К примеру, ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа. Также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа, – уточнила врач-оториноларинголог.
К системным причинам кровотечений в носу специалисты относят повышение температуры тела из-за болезней, при перегреве или солнечном ударе.
– Зачастую, особенно у взрослых людей, причиной такого явления становятся различные сердечно-сосудистые заболевания. К примеру, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов или пороки сердца, – дополнила медик.
Также к серьезным причинам Анна Колесникова отнесла тромбоцитопеническую пурпуру, серповидноклеточную анемию, лейкозы, тромбастению, миелопролиферативные и эндокринные заболевания.
– Например, у девочек это может быть заменой менструации – викарная менструация. Носовые кровотечения могут быть в период беременности, а также при опухоли надпочечников , – отметила врач.
Опубликовано:
641
Кровотечение из носа оказалось признаком серьезной болезни
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter