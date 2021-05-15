Кровотечение из носа оказалось признаком серьезной болезни

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По словам специалиста, в медицине выделяют несколько причин носовых кровотечений: местные и системные. К первым относят любые воспалительные явления полости носа, такие как синусит или аллергический ринит., – уточнила врач-оториноларинголог.К системным причинам кровотечений в носу специалисты относят повышение температуры тела из-за болезней, при перегреве или солнечном ударе.дополнила медик.Также к серьезным причинам Анна Колесникова отнесла тромбоцитопеническую пурпуру, серповидноклеточную анемию, лейкозы, тромбастению, миелопролиферативные и эндокринные заболевания., – отметила врач.