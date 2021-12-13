Кривошеев заявил, что в Беларуси немало информационных средств, чтобы описать реальную картину происходящего

В Беларуси достаточно информационных средств, чтобы описать реальную картину происходящего в стране. На это в ходе телемоста "Вильнюс – Минск" обратил внимание председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
– На журналистском сообществе Беларуси и наших ближайших стран-соседей лежит большая ответственность по выстраиванию доверительного инклюзивного диалога между гражданскими обществами, а также давлению в рамках закона <...> на правительства своих стран. Считаю, что у нас есть достаточно информационных и общественных [средств], чтобы описать реальную картину происходящего. Собственно, рассматриваю данный телевизионный мост как одну из попыток наладить прямой инклюзивный диалог, выяснить спорные моменты в отношениях между гражданскими и журналистскими сообществами наших стран [Беларуси и Литвы] и для того, чтобы ответить на вопросы, как бы мы могли посодействовать нормализации данных отношений, – отметил Андрей Кривошеев.
Он также добавил, что литовский народ для белорусов является братским.
– Это народ, с которым нас связывает многовековая история отношений и даже жизнь в одном государственном объединении – Великом княжестве Литовском, Русском, Жемойтском. Это огромный фундамент, на который можем опираться. Также у нас есть огромная история отношений в рамках Союза Советских Социалистических Республик. Можем опираться и на этот опыт. Нам по большому счету как народам и гражданскому обществу нечего делить с нашими литовскими коллегами, напротив, даже новейшая история, когда власть Литовской Республики не злоупотребляла и не вмешивалась во внутренние суверенные дела Республики Беларусь, показывает, что такой диалог и такое взаимоотношение в любой плоскости, будь то гражданское, экономическое или научное взаимодействие, приносит только плоды, позволяет выигрывать и Беларуси, и Литве, – обратил внимание Андрей Кривошеев.
Видео: YouTube-канал ekspertai. eu