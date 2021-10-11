Кривошеев: там, где журналистика становится политическим активизмом, применяются нормы административного и уголовного законодательства

Об этом заявил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире программы «По существу» на телеканале СТВ.
– Позиция БСЖ и комитета по этике союза журналистов едина: там, где журналистика перестает быть таковой и становится политическим активизмом, указывается, что это уже не журналистика, и к ней применимы нормы этики белорусского общества, а также административного и уголовного законодательства, – обратил внимание Андрей Кривошеев. – Если корреспонденты – иностранные агенты начинают жаловаться на Григория Азаренка, Игоря Тура, на кого бы то ни было, мы призываем к простой вещи: начните с себя. Осудите публично, например, покушение на нашего журналиста, дальше мы примем ваше обращение к сведению и начнем по нему работать.
Продолжая тему, Андрей Кривошеев напомнил о встрече с представителем ОБСЕ:
– Она сидела, два часа кивала. Григорий Азаренок рассказал свою историю, наши девушки – члены союза журналистов, которых затравили до сердечных приступов, инфарктов и нервных срывов, рассказали свою. Она выслушала все. А потом выходит заметка в четыре строчки, где сказано: она сожалеет о том, что в Беларуси не соблюдаются права журналистов.