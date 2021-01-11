В программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» председатель Белорусского союза журналистов, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев поделился мнением о том, кто ставит своей целью дискредитацию VI Всебелорусского народного собрания. Также журналист перечислил методы, которые для этого применяются.
Видео: АТН
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Кривошеев рассказал, кто и как намерен дискредитировать ВНС
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