Уверенность в этом высказал председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев сегодня во время работы секции «Массовая дезинформация, фейки и работа с аудиторией» экспертно-медийного форума. Подробно проанализировав механизм манипуляций в Telegram-каналах и отработки воскресных акций, спикер констатировал:
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– Какой бы взрывной волной постов ни привлекали внимание аудитории, она сокращается. Это позитивный итог. Если на фоне этой картины власть, наши союзники, крупные медиаигроки, прогосударственные медиа, Союз журналистов не совершат фатальных ошибок, как во время украинского Майдана, то параллельная медиареальность имеет совершенно очевидный тренд к затуханию.
Конечно, продолжил Андрей Кривошеев, в редакционной и медиаполитике необходима серьезная работа над ошибками. В частности, БСЖ считает цифровизацию региональных медиа одним из приоритетов на ближайшее время.
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Кривошеев: параллельная медиареальность имеет тенденцию к затуханию
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Фото: Алексей МАТЮШ