Кривошеев об инициативе МВД по лишению гражданства беглых белорусов, вредящих стране: это не должно отменять наказания

Такую мысль председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев высказал в эфире телеканала ОНТ.
Архивное фото
Напомним, что на днях начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Вячеслав Орловский высказал «СБ. Беларусь сегодня» идею о том, чтобы лишать гражданства белорусов, которые уехали за границу и оттуда делают все возможное, чтобы навредить государству. Подробности – здесь. Данную идею обсудили в программе «Объективно» на ОНТ.
Андрей Кривошеев обратил внимание, что метод лишения гражданства (подданства) за тяжкие преступления против страны используется рядом государств, например США и Великобританией. «Главный критерий по лишению гражданства – это угроза или непосредственный вред общественным интересам. Они ставят общественные интересы выше подданства одного конкретного гражданина. И в США, и в Великобритании, и во многих других странах (в том числе в Прибалтике) это используется как крайняя мера, это оправданно», – сказал эксперт.
Он добавил: «Для этого у общества и государства выработан целый большой механизм, как в ответ на глупые незаконные поступки гражданин лишается тех или иных прав и привилегий. Ведь гражданство – это привилегия в здравоохранении, безопасности, получении социальных дотаций, образовании и т.д. Государство говорит: «Если гражданин нелоялен ни к государству, ни к обществу, вредит и первому, и второму, мы будем частично, поэтапно, в связи с причиненным ущербом забирать права». Как это происходит, например, в США? Для человека, который совершает несколько краж подряд в отдельных штатах, наступает так называемая «гражданская смерть»: он теряет право голосовать».
По мнению Андрея Кривошеева, лишение гражданства не должно отменять наказания за действия, нацеленные на нанесение вреда государству.