Кривошеев о санкциях против Беларуси: от бессилия ЕС вернулся к практике введения незаконных рестриктивных мер

Таким мнением в эфире телеканала ОНТ поделился председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
– Не получилось в 2020 году методом угроз, буллинга, запугивания, травли, попытки подкупа и попытки создать забастовочное движение внутри той или иной редакции остановить работу наших коллег-журналистов. Сейчас от бессилия, раздражения и злобы Европейский союз, отдельные страны ЕС, Великобритания и США пошли дальше и вернулись к практике введения незаконных рестриктивных мер. В новые, так называемые санкционные пакеты попали блестящие журналисты. Таким образом подчеркивается их профессионализм, эффективность каждого слова, которое они транслируют в информационное пространство, – обратил внимание Андрей Кривошеев.