Кривошеев – о двуличии западных журналистов при освещении кризиса с беженцами на границе

Такую тему председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Ведущий программы Вадим Шепет рассказал: латвийская ассоциация журналистов недавно заявила о том, что считает недопустимым политическое давление на СМИ, которое ощущается в связи с освещением миграционного кризиса. Журналист попросил гостя программы оценить эту новость.
– С одной стороны, журналисты – это самая прогрессивная часть гражданского общества, и она всегда требует к себе повышенного внимания. Мы умеем отстаивать свои права, поскольку владеем словом. С другой стороны, то, что делают страны – соседки Беларуси по отношению к беженцам, просто не укладывается ни в какую матрицу общечеловеческих, национальных, христианских традиций. Естественно, журналисты видят это и пытаются честно выполнять свою работу – транслировать то, что они видят, своим обществам, – сказал Андрей Кривошеев.
Вместе с тем он добавил: «Сейчас Латвия находится в двусмысленном положении. Пул, который объединяется вокруг международной правозащитной тематики, не может прямо выступать против своих учредителей, но не может не замечать откровенной фальсификации, попрания норм гуманитарного права. С одной стороны, латвийские коллеги слабо освещают миграционный кризис, это правда. Они пытаются встроиться в повестку бичевания Беларуси, в это вранье, обвиняют сугубо Беларусь в создании миграционной проблемы на границе Евросоюза. А с другой стороны, они уже не могут настолько откровенно лгать своему обществу и должны делать какие-то заявления».
– Я бы не обольщался насчет заявления ассоциации журналистов Латвии. Это игра, попытка сохранить лицо и оправдаться перед собственным обществом, дескать, они тоже борются. На самом деле, к сожалению, мы не увидели той журналистской солидарности [от западных коллег], на которую рассчитывали. По-прежнему польские журналисты, например, не приезжают в лагерь беженцев, не работают над тем, чтобы объективно показать картину, – отметил спикер.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.