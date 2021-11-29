Кривошеев – о двуличии западных журналистов при освещении кризиса с беженцами на границе

Архивное фото

Ведущий программы Вадим Шепет рассказал: латвийская ассоциация журналистов недавно заявила о том, что считает недопустимым политическое давление на СМИ, которое ощущается в связи с освещением миграционного кризиса. Журналист попросил гостя программы оценить эту новость.– сказал Андрей Кривошеев.Вместе с тем он добавил:отметил спикер.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.