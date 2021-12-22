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  2. Кривошеев: не вся польская пресса говорит о том, что военнослужащий Эмиль Чечко – предатель

Кривошеев: не вся польская пресса говорит о том, что военнослужащий Эмиль Чечко – предатель

Об этом в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ заявил генеральный директор УП «Агентство «Минск-Новости» Андрей Кривошеев, говоря о расколе в польских СМИ.


– Не вся польская пресса говорит о том, что военнослужащий [Эмиль Чечко] – предатель. Сработал комплекс или прививка WikiLeaks, когда человек, переходящий на другую сторону, начинает говорить чудовищные вещи, которые являются правдой во многом. Часть гражданского общества в шоке и [считает], что нельзя такое рассказывать про страну и про режим, а часть говорит, что нужно вскрывать эти факты. Посмотрите, какие репрессии польский режим развернул против последнего независимого польско-американского телеканала TVN. <...> На самом деле польский режим проводит зачистку. Это рейдерский захват последнего негосударственного и более или менее независимого от Варшавы, но зависимого от США телеканала, – отметил Андрей Кривошеев.

Фото: скриншот видео
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