Кривошеев: главный фактор успеха любой редакции – качество работы и патриотизм

В своем докладе "Новая реальность и новая нормальность белорусской журналистики" на пленуме правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, высказал несколько основных тезисов, которые определяют повестку отечественной журналистики сегодня:





– Мы непрерывно боремся за суверенную политику, за свое гражданское общество, а происходит это в условиях гибридной, информационной войны. Причем главным фактором успеха любой редакции являются не технологии и технологическая база, не ресурсы и не деньги, которыми обладает редакция, а именно человеческий капитал: качество работы, патриотизм, креативность, профессионализм, гражданская позиция тех журналистов, которые ведут эту информационную войну и существуют в условиях информационной войны.



Еще один фактор – это возврат к традиционным источникам проверенной и достоверной информации: печатным СМИ, радио, телевидению, к интернет-порталам или аккаунтам и тем новым медиа, которые создают наши классические СМИ. Этот процесс идет во всем мире. Мы должны воспользоваться этим "камбэком" для того, чтобы нарастить свою аудиторию, не потеряв доверия своего нового читателя. Нельзя забывать и про формирование аудитории вокруг редакции и любого талантливого журналиста. Аудитория – это последователи.





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