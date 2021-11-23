Кривошеев: главная проблема региональных медиа – дефицит журналистов

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Кривошеев считает, что в регионах для развития авторской журналистики есть все возможности. Самое главное – это живая аудитория.– выразил мнение он.Он также рассказал о направлениях, по которым БСЖ работает для поддержки коллег в регионах:– поделился Кривошеев.Руководитель БСЖ назвал проблемы, которые, по его мнению, сегодня существуют в региональных СМИ:– выразил мнение Кривошеев.