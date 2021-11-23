Кривошеев: главная проблема региональных медиа – дефицит журналистов

О проблемах и перспективах развития региональных СМИ высказался председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
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Кривошеев считает, что в регионах для развития авторской журналистики есть все возможности. Самое главное – это живая аудитория.
– Представляете, какой уровень доверия [к районным СМИ], если вся читательская аудитория в количестве 3,5–6 тысяч человек знает отдельного корреспондента или ведущего. И не просто видели по телевизору, а именно лично. Это колоссальный вызов, с одной стороны, для наших коллег, а с другой стороны, и для аудитории, которая оценивает. За этим будущее. Мы знаем прогнозы и аналитику, допустим, Reuters. По всему миру – от США до Австралии – именно региональные медиа перехватывают повестку у крупных медиастанций. Это происходит именно из-за эффекта доверия, – выразил мнение он.
Он также рассказал о направлениях, по которым БСЖ работает для поддержки коллег в регионах:
– Во-первых, это грантовая система: допустим, на цифровизацию. Сейчас пилотный проект получения грантов на конкурсной основе проходят все молодежные инициативы по всей стране. Поступило много сильных работ в том числе по смежной теме – блогосфера. Наши бобруйские коллеги предложили организовать региональную школу блогеров, – поделился Кривошеев.
Руководитель БСЖ назвал проблемы, которые, по его мнению, сегодня существуют в региональных СМИ:
– Главная проблема региональных медиа – это дефицит журналистов. После обучения в БГУ в Минске ребята не хотят возвращаться в район. Хотя там они могут возглавить издание, стать серьезным вещателем и даже блогером. Раньше эта проблема решалась так, что в каждой области был свой факультет или кафедра, которые готовили наших коллег-журналистов. Предоставляемые тогда соцгарантии в том числе помогали закреплять журналиста в регионе. Но в то же время я понимаю оптимизацию системы подготовки кадров для СМИ, – выразил мнение Кривошеев.