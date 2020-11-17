Такую цифру назвал сегодня председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев во время работы секции «Массовая дезинформация, фейки и работа с аудиторией» экспертно-медийного форума.
Андрей Кривошеев отметил, что во время пандемии главная цель государственных СМИ – отбивать инфоатаки и освещать работу медиков и государства в целом. В это время оппоненты сеют панику и нагнетают обстановку:
– Финансирование деструктивных информационных атак отличается на порядок. В неделю владельцы соответствующих каналов и площадок тратили примерно до миллиона долларов только на продвижение негативного контента в соцсетях.
Андрей Кривошеев коснулся также буллинга, травли и атак на журналистов. Более 400 белорусских журналистов получили в свой адрес угрозы, было насилие, у шестерых – серьезные проблемы со здоровьем.
– ОБСЕ отмечает, что треть стран Европы переживают те же тенденции. Но там это связано с пандемией, а у нас эта кампания продолжается более девяти месяцев, – констатировал председатель БСЖ.
К недобросовестной работе модераторов популярных соцсетей и популярных платформ подключились «коллеги» из оппозиционных изданий, добавил Андрей Кривошеев.
Фото: БЕЛТА
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Кривошеев: до миллиона долларов еженедельно тратилось для продвижения деструктивного контента в соцсетях
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