Кривошеев: чрезвычайно острая реакция российских коллег на задержание белорусского журналиста вызывает недоумение

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– сказал Андрей Кривошеев.Он пояснил, что в союзе журналистов создан специальный комитет по защите журналистов, который задействуется в каждом таком случае. В него входят пресс-офицеры всех силовых органов Беларуси, члены и омбудсмен союза журналистов, ряд депутатов и сенаторов, журналистов в недавнем прошлом.– отметил председатель союза.По его словам, некоторое недоумение вызвала чрезвычайно острая реакция коллег в Российской Федерации.– сказал Андрей Кривошеев.Он добавил, что редакционная политика "КП в Беларуси" действительно неоднократно становилась предметом обсуждения и довольно жарких дискуссий в профессиональном журналистском сообществе, в том числе с участием Владимира Сунгоркина, генерального директора ИД "Комсомольская правда". Он неоднократно подчеркивал независимость редакционной политики "КП в Беларуси" от Москвы и статус "Комсомольской правды в Беларуси" как белорусского СМИ.– считает Андрей Кривошеев.Что касается самого инцидента, то Белорусский союз журналистов считает вышедший заголовок и статью в электронной версии "КП в Беларуси" абсолютно безобразными и недопустимыми прежде всего с точки зрения журналистской этики и положений новой глобальной Хартии журналистской этики. "– заметил председатель союза.Андрей Кривошеев подчеркнул, что заголовок и сам текст, появившиеся в электронной версии "КП в Беларуси", мгновенно стали предметом тиражирования разного рода экстремистскими, провокационными, деструктивными Telegram-каналами, электронными медиа как в Беларуси, так и за ее пределами. По его словам, это вызывает еще больше вопросов к публикации: не была ли она заранее согласована с этими экстремистскими медиа, которые действуют (и это уже доказано белорусским судом и компетентными органами) против интересов Беларуси?Что касается самого журналиста Геннадия Можейко, председатель союза отметил:– сказал он.– заключил он.Газета "Комсомольская правда в Беларуси" издается закрытым акционерным обществом "БелКП-ПРЕСС". Министерство информации Республики Беларусь 29 сентября приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by. По данным Мининформа, на интернет-ресурсе была размещена публикация, в которой "содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством". 2 октября стало известно, что журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" гражданин Беларуси Геннадий Можейко задержан и находится в изоляторе в Минске.