Никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.
Фото: ТАСС
"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", – сказал Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возможном уроне российским компаниям в связи с ситуацией в Беларуси, пресс-секретарь президента РФ отметил: "Это было бы крайне нежелательно, но, собственно, и поводов для этого никаких сейчас нет".
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Кремль: никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет
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