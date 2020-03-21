Кравцов: многие вопросы по капремонту жилья были сняты благодаря открытости в этой работе

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БЕЛТА

Вопросы ЖКХ, в частности, ремонта жилья, продолжают поступать на "прямые линии"., - отметил Владимир Кравцов. Он рассказал, что в 2019 году в регионе был проведен капитальный ремонт более чем 280 тыс. кв.м жилья. В текущем году запланирован также немалый объем работ. К слову, тема капремонта и в целом функционирования системы ЖКХ будет вынесена на обсуждение на одном из ближайших заседаний Гродненского облисполкома.Но есть и вопросы, требующие оперативного реагирования. Сегодня на "прямую линию" обратились жители одного из жилых домов по улице Реймонта в областном центре. Люди жаловались на протекающую кровлю, другие нюансы. Городским властям дано поручение разобраться в ситуации и по возможности не откладывая в долгий ящик решить проблему., - прокомментировал Владимир Кравцов. Ситуация находится на постоянном контроле. Ежегодно в регионе ремонтируют 220-230 километров местных дорог, в основном в сельской местности. Сейчас разрабатывается новый пятилетний план, чтобы эту работу продолжить.Владимир Кравцов обратил внимание, что в последнее время регулярно поступают вопросы, касающиеся темы здоровья, работы сферы медицины. Понятно, что ключевая тема таких обращений - коронавирус., - отметил председатель Гродненского облисполкома, подчеркнувший также, что контроль в этой сфере серьезный. Каждый возвращающийся в страну турист обследуется в пункте пропуска. Усилена и профилактическая работа.В магазинах области достаточно продуктов, в последние дни отмечался повышенный спрос на некоторые категории товаров, но, подчеркнул Владимир Кравцов, все есть в необходимом количестве. Стартовали весенние полевые работы - аграрии закладывают основу будущего урожая, а следовательно и продовольственной безопасности области и страны.