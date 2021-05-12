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  2. Красота по-русски: 16 мая в Минске выступит ансамбль, который называют визитной карточкой России

Красота по-русски: 16 мая в Минске выступит ансамбль, который называют визитной карточкой России

«Не нужно читать двести томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Березки» – и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер и русское начало», – так писали французские журналисты после гастролей ансамбля в Париже.


Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н. Надеждиной – коллектив, который давно признан национальным достоянием России. Уже более 70 лет его артисты своим творчеством рассказывают (и, главное, показывают!) миру, что такое красота по-русски. Шанс увидеть коллектив, в котором выросли уже целые танцевальные династии, будет на этой неделе и у белорусов: концерт «Березки» пройдет в Минске 16 мая на сцене большого зала Дворца Республики.


А придумала «Березку» балетмейстер Надежда Надеждина, которая в 1948 году начала создавать для ансамбля хореографические номера, используя исконно русские народные движения. Благодаря ее фантазии девичий хоровод с веточками березки буквально поплыл по сцене – и танец «Березка» мгновенно полюбился не только советскому зрителю, но и иностранному, выступления коллектива всегда сопровождались оглушительным успехом за рубежом. 


«Цепочка», «Лебедушка», «Цветы полевые», «Сударушка», «Прялица», «Балагуры», «Ямщики» и другие хореографические миниатюры, придуманные Надеждой Надеждиной, в свое время стали не только настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца, но и положили начало новому стилю в хореографии того времени. В 1980 году руководителем «Березки» стала Мира Кольцова, чьи постановки «Колокольцы», «Кружевницы», «Реченька», «Осенний хоровод», «Комарик», «Петрушка» стали продолжением стиля Надежды Надеждиной. 

Фото предоставлены Дворцом Республики
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