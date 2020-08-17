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Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов

Белорусское общество Красного Креста проводит мастер-классы по оказанию первой помощи, а также укрепляет собственную службу психологической помощи, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Фото: БЕЛТА

"Все воскресенье волонтеры и сотрудники Белорусского Красного Креста из отрядов быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Минска, Минской области, Гродно и Волковыска дежурили в столице, а также раздавали питьевую воду, – рассказали в обществе. – В выходные состоялись бесплатные мастер-классы по первой помощи для населения".

В группу набирают по десять человек. Само обучение длится четыре часа, при этом в нем много практики с элементами наглядности. "Обучаем навыкам оказания первой помощи при травме, кровотечении и показываем восстановительное положение, в которое можно безопасно переместить пострадавшего", – добавили в БОКК.

На минувшей неделе Красный Крест занимался формированием гигиенических наборов для людей, которые находятся в изоляторах временного содержания. Сейчас эта работа приостановлена, так как было передано столько, сколько изоляторы запросили, и даже создан резерв.

Продолжает работать телефон горячей линии, позвонив на которую, можно задать дополнительные вопросы: +375296972058.

Кроме того, Белорусское общество Красного Креста укрепляет свою службу психологической помощи и ищет специалистов с опытом работы от одного года. Они будут заниматься индивидуальным консультированием (в том числе дежурить на круглосуточной телефонной линии) для психологической поддержки людей, оказавшихся в экстремальной кризисной ситуации.
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