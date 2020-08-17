Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов

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, – рассказали в обществе.В группу набирают по десять человек. Само обучение длится четыре часа, при этом в нем много практики с элементами наглядности., – добавили в БОКК.На минувшей неделе Красный Крест занимался формированием гигиенических наборов для людей, которые находятся в изоляторах временного содержания. Сейчас эта работа приостановлена, так как было передано столько, сколько изоляторы запросили, и даже создан резерв.Продолжает работать телефон горячей линии, позвонив на которую, можно задать дополнительные вопросы: +375296972058.Кроме того, Белорусское общество Красного Креста укрепляет свою службу психологической помощи и ищет специалистов с опытом работы от одного года. Они будут заниматься индивидуальным консультированием (в том числе дежурить на круглосуточной телефонной линии) для психологической поддержки людей, оказавшихся в экстремальной кризисной ситуации.