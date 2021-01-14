Красный Крест и Минздрав помогли в транспортировке из России травмированного белоруса

Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца совместно с Белорусским обществом Красного Креста и Минздравом оказали помощь в транспортировке травмированного белоруса, который попал в Красногорскую городскую больницу (Московская область, РФ) с переломом 5-го шейного позвонка, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
В Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста рассказали о больном. Андрею Саморукову 22 года, он родом из Костюковичей. Его близкая подруга Анна Королева поделилась, что парень решил отправиться в Россию на заработки. Но еще до официального трудоустройства Андрей упал с четырехметрового забора и попал в больницу с серьезным переломом.
Пока молодой человек находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, его лечение на территории России было бесплатным.
– Когда состояние Андрея улучшилось, встал вопрос о его транспортировке домой. Но это дорогостоящая процедура. Мы просили помощи у неравнодушных людей в соцсетях. Участие приняли Костюковичский райисполком и городские предприятия. Благодаря посольству Беларуси в России вышли на Красный Крест, который нам очень помог. Буквально за день был решен вопрос о транспортировке и сопровождении Андрея в Беларусь, – отметила Анна Королева.
Сейчас Андрей Саморуков находится в Могилевской больнице скорой медицинской помощи. Его состояние все еще остается тяжелым, но стабильным.
– И даже сейчас, когда наш друг уже находится в Беларуси, сотрудники Красного Креста продолжают с нами общаться, интересуются состоянием Андрея. Мы благодарны всем, кто поучаствовал в судьбе и помощи для Андрея. Его мама – инвалид по слуху. И нам одним было бы не под силу собрать такую сумму денег, – поделилась Анна Королева. – Важно, что у нас в стране есть организации, которые могут помочь людям, оказавшимся в таких ситуациях.
Как отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский, работа по оказанию помощи Андрею Саморукову проходила совместно с Министерством здравоохранения.
– В нашей стране сформирован четкий план работы по оказанию помощи людям, попавшим в похожую ситуацию. Для этих целей у Министерства здравоохранения есть специальные автомобили и бригады, для граждан нашей страны транспортировка в учреждения здравоохранения по территории Беларуси проводится бесплатно, – рассказал Андрей Мартыновский. – Ситуация с Андреем Саморуковым осложнялась тем, что у родных и близких не было необходимой суммы для организации перевозки по территории Российской Федерации. Мы не смогли остаться безучастными к истории молодого человека, хотя помощь такого плана – не основная деятельность нашей организации.
По словам Андрея Мартыновского, необходимую денежную сумму смогли найти в кратчайшие сроки.
– Эту историю взяла под личный контроль генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Ольга Мычко. Она связывалась с Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца. И сейчас, когда Андрей находится в Могилевской больнице, мы продолжаем общаться с родственниками и близкими молодого человека. Впереди у него еще большой путь реабилитации. Мы продолжим следить за судьбой парня и будем стараться оказывать ему необходимую помощь, – подчеркнул Андрей Мартыновский.
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Красный Крест и Минздрав помогли в транспортировке из России травмированного белоруса
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