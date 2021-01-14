Красный Крест и Минздрав помогли в транспортировке из России травмированного белоруса

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В Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста рассказали о больном. Андрею Саморукову 22 года, он родом из Костюковичей. Его близкая подруга Анна Королева поделилась, что парень решил отправиться в Россию на заработки. Но еще до официального трудоустройства Андрей упал с четырехметрового забора и попал в больницу с серьезным переломом.Пока молодой человек находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, его лечение на территории России было бесплатным.– отметила Анна Королева.Сейчас Андрей Саморуков находится в Могилевской больнице скорой медицинской помощи. Его состояние все еще остается тяжелым, но стабильным.– поделилась Анна Королева.Как отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский, работа по оказанию помощи Андрею Саморукову проходила совместно с Министерством здравоохранения.– рассказал Андрей Мартыновский.По словам Андрея Мартыновского, необходимую денежную сумму смогли найти в кратчайшие сроки.– подчеркнул Андрей Мартыновский.