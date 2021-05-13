К такому выводу можно прийти, если проанализировать показы и съемки коллекций знаменитых модельеров в 2021-м. Об этом пишет Independent.
К примеру, модный дом Balmain при съемке коллекции весна-лето отдал предпочтение матовой красной помаде на моделях. Этот же цвет выбрали визажисты Hermes.
Впрочем, как отмечает Lenta.ru, популярен в текущем году не только красный оттенок помады. Модели Rodarte и Valentino рекламировали одежду брендов с нюдовым макияжем и помадой темных винных оттенков.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
957
Красная помада снова в тренде
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter