Крафтовая бумага, еловые ветви и искусственный снег. Идея для простой и стильной упаковки подарка на Новый год

Новый год совсем близко – многие уже придумали, какие подарки сделают близким. Но кроме самого сюрприза важно еще и его оформление: получить оформленный своими руками подарок куда приятнее, чем обычную коробку. Предлагаем вам простой и стильный способ упаковать презент на Новый год.
Покупать для этого практически ничего не нужно, способ бюджетный. Единственное, чем придется запастись в магазине – крафтовая бумага и, опционально, красная или золотистая лента. Остальные элементы найдутся дома у каждого. А часть из них можно позаимствовать во дворе.
Итак, основа – бумага. После того, как вы обернете в нее подарок, его по желанию можно украсть бантом из лент. Если нужен вариант побрутальнее, замените их на джут. Однако по-настоящему зимний характер упаковке придадут детали, напоминающее о сезоне. Это, например, имитация снега из ваты, маленькие еловые ветви, шишки, грозди ягод рябины. Еще один интересный элемент, который можно использовать, – засушенные кольца цитрусовых.
Сформируйте из деталей композицию и разместите ее в центре подарка или в одном из углов коробки, если ее форме больше подходит асимметрия. Готово!
Фото: pixabay.com