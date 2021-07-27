Об этом президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко.
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– Самая экологически чистая энергетика, без которой жить нельзя, это атомная энергетика. Если горят ядерные «дрова» – ничего не исчезает, не выделяется и не выбрасывается, кроме ядерных отходов. И если страна печется об экологии, то она должна оставить безопасную атомную энергетику, – уверен Ковальчук.
Он заметил, что, к примеру, в Германии, в которой заботятся об экологической безопасности, атомную электростанцию закрывают:
– Так если вы заботитесь о том, чтобы было чисто и не было парникового эффекта, так вы наоборот – оставьте ее. Тем более в Германии, где ничего больше нет.
Могут ли стать заменой атомной энергетике альтернативные источники энергии? Ковальчук считает, что нет:
– То, что предлагают взамен, может оказаться опаснее, чем любые существующие вещи.
В пример Ковальчук привел ветрогенераторы, которые создают ультразвук и мешают, а то и убивают животных и птиц. Кроме того, по его мнению, ветрогенераторы вмешиваются в действие циклонов и антициклонов, ослабляя ветер, который призван регулировать их движение.
– Неоткрытие атомной электростанции в Италии, закрытие в Германии вносит большие сомнения в искренность того, что нам предлагают наши западные партнеры, – заявил Ковальчук.
Он также напомнил, как некоторое время назад весь мир пугали озоновой дырой.
– А затем компании заработали сотни миллиардов долларов на замене фреона. И уже десятилетия никто не вспоминает об озоновых дырах. Это кеш-машины. Нужно иметь знания, чтобы задумываться и понимать, что происходит, – сказал президент Национального исследовательского центра.
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Ковальчук: альтернативные источники энергии уступают ядерной энергетике
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