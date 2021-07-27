Ковальчук: альтернативные источники энергии уступают ядерной энергетике

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– уверен Ковальчук.Он заметил, что, к примеру, в Германии, в которой заботятся об экологической безопасности, атомную электростанцию закрывают:Могут ли стать заменой атомной энергетике альтернативные источники энергии? Ковальчук считает, что нет:В пример Ковальчук привел ветрогенераторы, которые создают ультразвук и мешают, а то и убивают животных и птиц. Кроме того, по его мнению, ветрогенераторы вмешиваются в действие циклонов и антициклонов, ослабляя ветер, который призван регулировать их движение.– заявил Ковальчук.Он также напомнил, как некоторое время назад весь мир пугали озоновой дырой.– сказал президент Национального исследовательского центра.