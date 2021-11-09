Кот грызет комнатные растения. Зооиженер рассказала, как решить эту проблему

Каждый счастливый хозяин кота рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда любимый питомец погрыз не менее любимый цветок на подоконнике. Зооинженер Анастасия Калинина рассказала о причинах такого поведения животного и дала советы владельцам пушистых шкодников.

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В первую очередь необходимо разобраться с мотивацией животного. Зачем кот это делает?

• Кот может грызть цветы для развлечения.

• У кота образовались комки из отмершей шерсти (безоары) в желудочно-кишечном тракте, и он стремится от них избавиться.

• Коту нравится это место на подоконнике, и он хочет там отдыхать.

• Коту не хватает витаминов и минералов в рационе.

С каждым из этих пунктов стоит разбираться отдельно.

Если кот скучает, когда сидит дома один, то ему нужно приобрести специальные игрушки. Бывают интерактивные игрушки и игровые комплексы для кошек, шуршащие тоннели, различные подвесные игрушки. В любом зоомагазине можно выбрать игрушки, которые развлекут животное в ваше отсутствие. Что-то можно сделать самому из подручных средств (хотя бы бантик на веревочке). А когда приходите домой с работы, то поиграйте с любимцем с помощью дразнилки-удочки или звенящего шарика.

У котов на языке есть специальные крючочки, которые при вылизывании удаляют отмершие шерстинки. При линьке, особенно если питомец пушистый, эти шерстинки проглатываются и становятся причиной образования волосяных комков в желудочно-кишечном тракте животного. Шерсть не переваривается, и для ее выведения кошки едят траву. Летом на даче с этим проблем нет, а зимой единственный вариант – комнатные растения. Для выведения этих комков можно давать коту пророщенный овес. Он продается в зоомагазинах, да и самим его прорастить несложно. Кроме того, существуют различные мальт-пасты, способствующие выведению шерсти из организма, и витаминные подушечки с мальт-пастой для привередливых животных. Также продаются сухие корма с пометкой Hairball, которые даются во время линьки для экстренной помощи, а также профилактические корма с пометкой Inhome или Indoor для животных, не выходящих из дома, с добавкой садовой травы (можно использовать в качестве основного рациона). Если не помочь кошке избавиться от волосяных комков в желудочно-кишечном тракте, то она может не только начать есть комнатные растения, но и наестся новогодней мишуры или "дождика", что смертельно опасно для мурлыки.

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Кошки любят смотреть в окно и спать на подоконнике, особенно если снизу греет батарея. Поэтому стоит освободить местечко для отдыха вашего любимца.

В дикой природе кошки поедают свою основную пищу – мышевидных грызунов – целиком вместе с содержимым желудка и кишечника. При кормлении только мышечным мясом у животного может быть нехватка витаминов и минералов в рационе питания, что и приводит к так называемому извращению аппетита. Стоит перевести животное на полноценный корм или давать мультивитамины для кошек. Для того чтобы кот не трогал цветы на подоконнике, можно воткнуть в землю цветочных горшков зубочистки, можно разложить на подоконнике корки цитрусовых (апельсина или мандарина ) или ватные диски с несколькими каплями эфирного масла цитрусовых. Не любят кошки такое комнатное растение, как колеус.

Нельзя забывать, что некоторые растения могут нанести вред коту, если он начнет их грызть. Это колючие растения, все растения с млечным соком (например, пуансеттия), драцена, диффенбахия, бегония, зигокактус (декабрист) и даже безобидные, на наш взгляд, хлорофитум, бегония, герань и сенполия (узамбарская фиалка). Иногда приходится применять пульверизатор с чистой водой для того, чтобы отпугнуть кота от растений. В зоомагазинах продаются специальные спреи для защиты комнатных растений от кошек.

Удачи вам на нелегком поприще защитника растений!