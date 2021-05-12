Кот-д'Ивуар, Гвинея и Турция: три попытки нарушения границы пресекли гродненские пограничники

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Такой информацией поделилась официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.9 мая были задержаны две группы нелегальных мигрантов. Попытку незаконно попасть в Польшу предприняли четверо граждан Гвинеи. На заставу "Семеновка" поступил сигнал тревоги сигнализационного комплекса. Для проверки сработавшего участка выехала тревожная группа. Пограничники обнаружили следы четырех человек, которые вели в сторону границы. Вскоре были задержаны и сами нарушители.В тот же день военнослужащие пограничной заставы "Привалка" задержали четверых граждан Кот-д'Ивуара, которые пытались незаконно попасть на территорию Литвы.Еще одну попытку нарушения пресекли 11 мая. Местный житель сообщил на заставу "Брузги" о том, что заметил у границы подозрительного человека. На место выбыла тревожная группа. Задержанного доставили на заставу, им оказался 21-летний гражданин Турции. Он шел в страны Европы в поисках лучшей жизни.Все задержанные доставлены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении нарушителей начат административный процесс. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима им грозит депортация с запретом въезда в Республику Беларусь на срок до пяти лет.