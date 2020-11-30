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Костевич: в 2020 году на выплату пенсий будет израсходовано почти 9% ВВП

О формате повышения пенсий в Беларуси, декретном отпуске и страховом стаже, а также о работе программы «Семейный капитал» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала ОНТ.


Глава ведомства уточнила особенности формирования выплаты пенсий в нашей стране:

«У нас было второе повышение пенсий. С 1 июля у нас было повышение на 6% и с 1 декабря – опять на 6%. Но я хочу отметить, что в течение этого года у нас четыре раза повышался бюджет прожиточного минимума. А с бюджетом прожиточного минимума связаны так называемые возрастные надбавки к пенсии, которые выплачиваются пенсионерам 75 лет и старше. В результате мы выходим на среднюю пенсию по возрасту для неработающих пенсионеров в размере 513 рублей».

Сравнив эту цифру с показателем декабря 2019 года, Ирина Костевич отметила, что темп роста составил 12%. «В 2020 году у нас будет израсходовано на выплату пенсий более 13 млрд рублей. Много это или мало? Если сопоставить с ВВП, это почти 9%», – добавила она.

Продолжая разговор о нововведениях, которые ждут белорусов с начала 2021 года, министр напомнила, что изменится максимальный период зачета стажа по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

«Это тот стаж, который учитывается при назначении пенсии. В этом году это было 9 лет, а с 1 января – 12 лет. Важна еще одна мера, что касается мам, которые родили четырех и более деток, – страховой стаж. В следующем году страховой стаж для того, чтобы войти в пенсионную систему, будет 18 лет, с 2025 года – уже 20 лет. Для мам, которые воспитали четырех деток, страховой стаж будет 10 лет, а если кто-то один из родителей воспитывал не менее 20 лет инвалида первой группы с рождения, то с 1 января 2021 года пенсия для них увеличивается в два раза», – уточнила она.

Ирина Костевич считает, что в нашей стране отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – это «самая значимая и высокая льгота, а также гарантия государства, по сравнению с другими странами мира». «Мы проанализировали, как сегодня пользуются этой гарантией наши мамы. Детки от года до трех – их 68 тысяч – на постоянной основе посещают детский садик, а мам, которые вышли на полную занятость, – чуть более 6 тыс. В данном случае государство дважды льготирует и поддерживает этих мам», – добавила она.

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Отвечая на вопрос о потенциальном сокращении данного отпуска, глава ведомства сказала: «Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыто достаточное количество ясельных групп, мамы сами активно пойдут на работу». Дополнила она и информацию о предлагаемом семичасовом рабочем дне: «Что касается семичасового рабочего дня для многодетных мам, это было предложение Министерства труда и социальной защиты. Мы предложили это как альтернативу: либо один день в неделю, либо взамен этого семья может выбрать сокращенный семичасовой рабочий день. Будем вносить это предложение в следующем году и обсуждать с депутатами».

В разговоре о детях затронули и систему «Семейный капитал», которую министр назвала «супермерой», сообщив, что во время работы программы в Беларуси было открыто более 91 тысячи депозитных счетов на общую сумму 2,3 млрд рублей. 

«С 1 января на 5,4% увеличивается базовая ставка (она составит 195 рублей. – Прим. ред.). Это основной элемент в тарифной системе, которая формирует заработную плату в бюджетных организациях. Но мы на этом не остановились. Есть отдельная категория работников бюджетной сферы, это помощники воспитателей, воспитатели, соцработники и другие, работа которых сегодня достаточно низко оплачивается. Поэтому мы делаем еще один шаг, и с 1 января 2021 года увеличивается размер стимулирующих выплат для этой категории граждан», – добавила Ирина Костевич.

Еще один важный экономический показатель для общества – безработица. В период пандемии коронавируса ее уровень стал невероятно актуальным для всего мира. А что в Беларуси? Характеризуя ситуацию на рынке труда в нашей стране, министр сказала: «Уровень безработицы в стране на последние данные – на август 2020 года – 4%. Много это или мало? В Европейском союзе  – 7,5%». При этом глава ведомства подчеркнула, что при подсчете данных Беларусь использует международные стандарты. 

Фото: БЕЛТА
Видео: ОНТ
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