Костевич рассказала о важном шаге в развитии инклюзивного туризма

Министр труда и социальной защиты открыла Туристический информационный и рекреационный центр для людей с инвалидностью на базе Воложинского территориального центра социального обслуживания населения, сообщает БЕЛТА.

Как отметила Ирина Костевич на открытии центра, в Беларуси ведется пошаговая работа по созданию доступной среды, а реализованный в Воложинском районе проект инфраструктуры для оказания рекреационных услуг инвалидам станет основой для распространения этого опыта по всей стране.

– Мы сделали еще один большой шаг в Минской области по обеспечению доступной среды, – сказала Ирина Костевич. – В 2016 году страна ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Мы с вами подписались под соблюдением международных стандартов. И пошагово двигаемся в этом направлении. Первый, значимый, на мой взгляд, шаг – мы вместе подготовили проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Проект уже прошел первое чтение. Одно из направлений, которое проходит через этот проект закона, – создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. И это то направление, которое мы, не дожидаясь принятия закона, уже сегодня реализуем.

По ее словам, только 69% социальной сферы имеют элементы доступной среды.

– А мы ведь говорим не про элементы, а про стопроцентную доступность. Планку подняли достаточно высокую. Но, думаю, совместными усилиями справимся, – подчеркнула она и поблагодарила всех участников проекта, дав высокую оценку созданной здесь инфраструктуре.

Объект создан по проекту международной технической помощи "Воложин без барьеров: усиление возможностей для предоставления социальных и рекреационных услуг для людей с инвалидностью". Его реализовали Воложинский райисполком совместно с Белорусским обществом инвалидов (БелОИ), БОО "Отдых в деревне" и местным фондом содействия развитию международного диалога и сотрудничества "Интеракция".