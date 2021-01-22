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  2. Костевич: мы выслушали мнение 120 супружеских пар о проводимой в стране госполитике в отношении семьи

Костевич: мы выслушали мнение 120 супружеских пар о проводимой в стране госполитике в отношении семьи

120 супружеских пар приняли участие в обсуждении мер господдержки семей с детьми. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич журналистам перед началом Республиканского открытого диалога, который проходит в Несвижском дворцово-парковом комплексе.

С декабря месяца в стране развернули организацию диалоговых площадок, своеобразных круглых столов, на которых представители государственных органов встречались с многодетными семьями, чтобы, с одной стороны, получить оценку общественности уже проводимой политики, а с другой – собрать предложения по усовершенствованию системы мер поддержки семей, воспитывающих детей, чтобы достичь общей цели – улучшить демографическую ситуацию в стране. И обратная связь состоялась. Диалоги представителей государства и родителей состоялись почти во всех регионах. 120 многодетных супружеских пар высказали там свою позицию.

- Сегодня меры поддержки семьи очень разнообразные и охватывают различные сферы – государственные пособия, льготы в трудовом кодексе и по налогообложению, в образовании, здравоохранении и жилищной сфере, - отметила министр. - Мы попытались оценить только основные направления льгот на 2021 год в денежном выражении, и оказалось, что это более 5 миллиардов рублей, половина из которых – на пособия. На текущий год предусмотрено финансовая поддержка в сфере жилищной политики в размере 540 миллионов рублей, на льготное питание деткам – более 420 миллионов, а на оздоровление в санаторно-курортных организациях - более 190 миллионов.

Подводя итоги встреч, на которых говорили о том, что следует усовершенствовать, министр отметила: все участники, которые поделились своими предложениями, сошлись во мнении: нужно усилить такое направление, как пропаганда благополучной здоровой и счастливой семьи, прежде всего многодетной.

- Это один из приоритетов текущей пятилетки, - подчеркнула Ирина Костевич. – О них мы будем больше рассказывать и распространять их позитивный опыт. Мы будем подчеркивать роль отца в воспитании детей. И мы уже на диалоговых площадках убедились, что отцы «оживают». Вначале мы общались преимущественно с матерями, но после инициатив пап поучаствовать с удовлетворением стали приглашать и их. А на итоговом Республиканском диалоге собрались именно супружеские пары – 19 пар со всех уголков страны.

Родители предложили расширить практику применения семейного капитала, речь идет в первую очередь о его досрочном использовании на жилищные цели. Еще один объект совершенствования – государственная адресная социальная помощь. Волнуют белорусских родителей и возможности сохранения баланса «работа -- воспитание детей», чтобы женщина могла совмещать семью и профессиональную реализацию. Для этого в стране планируется внедрить переход на гибкий режим рабочего времени для матерей.

Сейчас в Беларуси 112 тысяч многодетных семей. Увеличить их число помогла реализация первой программы «Семейный капитал» - семей с тремя детьми стало больше в 1,4 раза. Последние пять лет каждый год в стране рождается более 20 тысяч детей, которые в семье третьи и последующие.

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